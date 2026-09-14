Raduno di giapponesi per l'espulsione dell'ambasciatore israeliano e la chiusura dell'ambasciata a Tokyo

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Diyar, decine di cittadini giapponesi, radunandosi davanti all'ambasciata del regime sionista a Tokyo, hanno condannato i crimini di questo regime contro il popolo palestinese oppresso e hanno chiesto l'espulsione del nuovo ambasciatore israeliano.

I partecipanti a questo raduno, tenendo in mano bandiere palestinesi, hanno scandito slogan a sostegno della cessazione della guerra nella Striscia di Gaza.

Anche le forze di sicurezza giapponesi sono state schierate in modo estensivo attorno a questa ambasciata.

La rete contro il commercio delle armi in Giappone ha annunciato che lo scopo di questo raduno era dichiarare una protesta ufficiale indirizzata al governo.

I cittadini giapponesi hanno anche chiesto l'arresto di Netanyahu e la chiusura dell'ambasciata del regime di occupazione in questo paese. Hanno protestato contro le relazioni tra Tokyo e Tel Aviv, in particolare la cooperazione militare e in materia di armamenti.