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Raduno di giapponesi per l'espulsione dell'ambasciatore israeliano e la chiusura dell'ambasciata a Tokyo

14 settembre 2026 - 21:53
Codice notizia: 1865675
Source: ABNA24
Raduno di giapponesi per l'espulsione dell'ambasciatore israeliano e la chiusura dell'ambasciata a Tokyo

Cittadini giapponesi, organizzando un raduno, hanno chiesto l'espulsione dell'ambasciatore del regime sionista e la chiusura dell'ambasciata di questo regime.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Diyar, decine di cittadini giapponesi, radunandosi davanti all'ambasciata del regime sionista a Tokyo, hanno condannato i crimini di questo regime contro il popolo palestinese oppresso e hanno chiesto l'espulsione del nuovo ambasciatore israeliano.

I partecipanti a questo raduno, tenendo in mano bandiere palestinesi, hanno scandito slogan a sostegno della cessazione della guerra nella Striscia di Gaza.

Anche le forze di sicurezza giapponesi sono state schierate in modo estensivo attorno a questa ambasciata.

La rete contro il commercio delle armi in Giappone ha annunciato che lo scopo di questo raduno era dichiarare una protesta ufficiale indirizzata al governo.

I cittadini giapponesi hanno anche chiesto l'arresto di Netanyahu e la chiusura dell'ambasciata del regime di occupazione in questo paese. Hanno protestato contro le relazioni tra Tokyo e Tel Aviv, in particolare la cooperazione militare e in materia di armamenti.

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