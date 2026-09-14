Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Reuters, attrezzature petrolifere americane vecchie e di seconda mano che non sono più utilizzate dalle compagnie petrolifere di questo paese vengono trasferite in Venezuela; un'azione che avviene contemporaneamente agli sforzi per ricostruire l'industria petrolifera di questo paese e, naturalmente, al saccheggio delle sue risorse petrolifere da parte dell'America.

Le compagnie petrolifere in America stanno trasferendo le loro attrezzature petrolifere di seconda mano ed eccedenti in Venezuela; un paese che, dopo anni di sanzioni e riduzione degli investimenti a causa delle politiche americane contro questo paese, ha bisogno di attrezzature e capitali stranieri per far rivivere la propria industria petrolifera.

Attualmente alcune attrezzature petrolifere americane che in precedenza erano considerate inutilizzate o eccedenti, ora hanno trovato una nuova destinazione in Venezuela. Queste attrezzature saranno utilizzate per la riparazione e la ricostruzione delle infrastrutture petrolifere e l'aumento della produzione petrolifera di questo paese.

Questo sviluppo avviene mentre Washington, apparentemente dopo il rapimento di Nicolás Maduro, presidente di questo paese, si è allontanata dall'approccio di massima pressione e sanzioni estese contro l'industria petrolifera del Venezuela e si è mossa verso ciò che chiama sostegno alla ricostruzione del settore energetico di questo paese.

Qualche tempo fa Trump ha affermato che l'America ha raggiunto un accordo con il Venezuela considerato «il più grande contratto petrolifero nella storia del mondo» e questo accordo è stato raggiunto per suo ordine e con la collaborazione di Marco Rubio, segretario di Stato americano, e Pete Hegseth, ministro della Guerra, nonché Delcy Rodríguez, presidente ad interim del Venezuela, e attraverso una partnership con aziende private.

Il presidente dell'America, che è sotto pressione a causa dell'aumento del costo della vita degli americani in seguito ad aggressioni ingiustificate contro l'Iran, ha affermato: l'America nell'ambito di questo accordo, senza imporre costi ai contribuenti americani, ha ottenuto il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve provate di petrolio del Venezuela.

Trump, che alla vigilia delle elezioni di metà mandato in America è sotto pressione del Congresso e dell'opinione pubblica a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio e della benzina, ha affermato che questo accordo più che raddoppierà le riserve petrolifere dell'America, aumenterà notevolmente l'approvvigionamento petrolifero di questo paese e a lungo termine causerà una significativa riduzione del prezzo della benzina per gli americani.