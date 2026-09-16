Nuove immagini dei danni causati alle posizioni militari americane in seguito agli attacchi iraniani

Secondo l’agenzia di stampa Abna, l’emittente «CBS News» ha annunciato la pubblicazione di nuove immagini che mostrano gli estesi danni causati a diverse posizioni militari americane nella regione in seguito agli attacchi missilistici e con droni dell’Iran.
Queste immagini sono state fornite all’emittente da militari americani in servizio, in forma anonima; essi hanno giustificato tale azione con le severe restrizioni mediatiche nell’esercito americano.
Uno dei militari americani ha dichiarato a CBS News che alle basi di questo paese sono stati causati danni notevoli, ma che questo fatto non è stato portato a conoscenza dell’opinione pubblica americana.
Secondo il rapporto dell’emittente, una delle immagini scattate presso la base aerea «Prince Sultan» in Arabia Saudita mostra un impatto diretto su un aereo quadrimotore «Boeing E-3 Sentry»; in modo tale che la parte posteriore dell’aereo si è staccata dalla fusoliera a causa dell’attacco.
Il tuo commento