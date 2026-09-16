Affermazione del CENTCOM sul cambio di rotta di 103 navi commerciali nello Stretto di Hormuz

Secondo l’agenzia di stampa Abna, citando l’emittente Al-Mayadeen, il Comando centrale dell’esercito terrorista americano (CENTCOM) ha affermato di aver cambiato la rotta di 103 navi commerciali dall’inizio del blocco navale dell’Iran.

Gli Stati Uniti hanno ripreso il 23 Tir dell’anno scorso (14 luglio) il blocco navale dell’Iran, e il CENTCOM ha affermato di aver costretto decine di navi commerciali a cambiare rotta; un numero che ora, secondo la nuova affermazione del CENTCOM, ha raggiunto 103 navi.

Nonostante la continuazione del blocco navale dell’Iran da parte degli Stati Uniti, l’Iran mantiene ancora il controllo dello Stretto di Hormuz e ha dichiarato che le navi che non rispetteranno le regole e i regolamenti in questo passaggio strategico affronteranno la reazione delle forze armate iraniane.