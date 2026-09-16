Rapporto di un media sionista sull’aiuto del intelligence israeliano all’Arabia Saudita

Secondo l’agenzia di stampa Abna, il giornale « Jerusalem Post », citando fonti diplomatiche regionali, ha riferito che il regime sionista, in seguito all’intensificarsi degli attacchi dell’esercito yemenita contro obiettivi in Arabia Saudita, ha fornito aiuti di intelligence a Riyadh.

Secondo questo rapporto, i colloqui tra le due parti si sono svolti con la mediazione del Comando centrale americano (CENTCOM), e il loro obiettivo è stato indicato come quello di aiutare l’Arabia Saudita a ottenere un quadro di intelligence più ampio sullo schieramento delle forze e sui movimenti dell’esercito yemenita.

Il « Jerusalem Post » ha affermato che questo processo è iniziato dopo che « Mohammed bin Salman », principe ereditario saudita, nei giorni scorsi ha chiesto di ricevere aiuti per far fronte agli attacchi dell’esercito yemenita.

L’Arabia Saudita e il regime sionista non hanno relazioni diplomatiche ufficiali, ma negli ultimi anni sono stati segnalati contatti informali e cooperazione in materia di sicurezza tra le due parti.