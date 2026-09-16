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Yahya Saree: i brutali attacchi sauditi non rimarranno senza risposta

16 settembre 2026 - 08:36
Codice notizia: 1866237
Source: ABNA24
Yahya Saree: i brutali attacchi sauditi non rimarranno senza risposta

Il portavoce delle forze armate yemenite, fornendo dettagli sulla « violazione dei caccia sauditi dello spazio aereo sopra scuole, ponti e strade a Taiz », ha avvertito: i brutali attacchi di Riyadh non rimarranno senza risposta.

Secondo l’agenzia di stampa Abna, citando l’emittente Al-Masirah, Yahya Saree, portavoce delle forze armate yemenite, ha dichiarato: i caccia sauditi, in particolare gli aerei F-15 e Typhoon decollati dalle basi « Khamis Mushait » e « Taif », hanno effettuato 52 attacchi aerei nelle ultime 24 ore.

Il portavoce delle forze armate yemenite ha inoltre aggiunto: gli attacchi aerei del nemico saudita hanno preso di mira scuole, ponti e strade a « Taiz » nonché altre strutture civili ad « Al-Jawf », « Al-Bayda », « Saada » e « Amran ».

Yahya Saree ha poi aggiunto: questi brutali attacchi sauditi non rimarranno senza risposta.

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