Yahya Saree: i brutali attacchi sauditi non rimarranno senza risposta

Secondo l’agenzia di stampa Abna, citando l’emittente Al-Masirah, Yahya Saree, portavoce delle forze armate yemenite, ha dichiarato: i caccia sauditi, in particolare gli aerei F-15 e Typhoon decollati dalle basi « Khamis Mushait » e « Taif », hanno effettuato 52 attacchi aerei nelle ultime 24 ore.

Il portavoce delle forze armate yemenite ha inoltre aggiunto: gli attacchi aerei del nemico saudita hanno preso di mira scuole, ponti e strade a « Taiz » nonché altre strutture civili ad « Al-Jawf », « Al-Bayda », « Saada » e « Amran ».

Yahya Saree ha poi aggiunto: questi brutali attacchi sauditi non rimarranno senza risposta.