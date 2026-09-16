Riunione segreta dei comandanti militari di Stati Uniti, Israele e paesi arabi in Germania

Secondo l’agenzia di stampa Abna, citando l’emittente Al-Mayadeen, il portavoce del Comando centrale dell’esercito terrorista americano (CENTCOM) ha annunciato che il comandante di questo comando in Germania ha ospitato una riunione alla presenza di numerosi alti comandanti militari.

Secondo i rapporti dei media americani, questa riunione si è tenuta alla presenza dei capi di stato maggiore di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrein, Giordania, Egitto e del regime sionista.

È opportuno notare che « Brad Cooper », comandante del CENTCOM, il 14 settembre ha incontrato e colloquiato con Mohammed bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita, sugli sviluppi regionali; questo incontro ha avuto luogo contemporaneamente all’avanzata su vasta scala dell’esercito yemenita.