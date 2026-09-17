Fidan: Israele è la più grande minaccia per la stabilità della Siria

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Hakan Fidan, ministro degli Esteri turco, mercoledì ha dichiarato che Israele attualmente rappresenta la “più grande minaccia” per la stabilità della Siria, poiché, secondo lui, Israele considera i paesi vicini forti e stabili una minaccia per sé stesso.

Fidan, parlando con i giornalisti durante il suo viaggio a Damasco e dopo l’incontro con al-Julani, ha detto: la minaccia che attualmente ha il maggior potenziale di destabilizzare la Siria è Israele.

Ha aggiunto che le altre questioni relative alla Siria negli ultimi due anni si sono mosse in una direzione positiva, ma Israele non ha interesse che i suoi paesi vicini siano forti e stabili e considera tale situazione una minaccia contro sé stesso.

Fidan ha detto: a causa della definizione che Israele dà a questa minaccia, esso intraprende azioni destabilizzanti contro questi paesi.

L’agenzia di stampa “Yeni Şafak” ha riferito che l’incontro del ministro degli Esteri turco con al-Julani è durato circa due ore.