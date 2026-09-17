Diversi senatori hanno chiesto la pubblicazione delle informazioni sull’accordo nucleare tra Trump e l’Arabia Saudita

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, membri dei due partiti, democratico e repubblicano, nel Senato americano hanno chiesto mercoledì all’amministrazione di Donald Trump, presidente di questo paese, di pubblicare tutte le informazioni relative all’accordo proposto con l’Arabia Saudita sull’energia nucleare civile.

I senatori, in una lettera indirizzata a Marco Rubio, segretario di Stato, e a Christopher Wright, segretario all’Energia degli Stati Uniti, che Reuters ha ottenuto, hanno chiesto la pubblicazione di due “lettere accessorie” riservate ottenute contemporaneamente all’accordo proposto con Riyad.

In questa lettera si legge che il governo americano ha concluso decine di accordi sull’energia nucleare, noti come “accordi 123”, con altri paesi, senza nascondere tali informazioni.

I senatori hanno sottolineato: l’accesso al testo completo dell’accordo è essenziale affinché il Senato e l’opinione pubblica possano comprendere appieno gli impegni assunti a nome del popolo americano, nonché gli impegni dell’Arabia Saudita verso gli Stati Uniti.

I ministeri degli Affari esteri e dell’Energia degli Stati Uniti finora non hanno risposto alle richieste di commento su questo tema.

Questo sforzo è stato condotto sotto la guida di Jeff Merkley, senatore democratico dello stato dell’Oregon, e di Ed Markey, senatore democratico dello stato del Massachusetts. Altri 13 senatori democratici, un senatore indipendente alleato dei democratici, nonché Rand Paul dello stato del Kentucky e John Kennedy dello stato della Louisiana, due senatori repubblicani, hanno firmato questa lettera.

Donald Trump in agosto ha presentato al Congresso l’accordo proposto con l’Arabia Saudita, e così è iniziato un periodo di 90 giorni per l’esame dell’accordo da parte dei legislatori; un periodo che dà loro la possibilità di tentare di approvare una risoluzione di rigetto dell’accordo.

Da allora, diversi legislatori hanno esercitato pressioni per la rimozione della riservatezza delle due lettere accessorie e la pubblicazione dei documenti relativi a questo accordo.