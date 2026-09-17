Sanders: il popolo americano è stanco di finanziare il genocidio israeliano

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Bernie Sanders, senatore americano di alto rango dello stato del Vermont, ha scritto in un messaggio pubblicato sul social network X: il popolo americano è stanco di finanziare il genocidio israeliano a Gaza.

Il senatore americano di alto rango ha proseguito al riguardo: ora Trump insiste su questo approccio e, usando il denaro dei nostri contribuenti, mette a disposizione del gabinetto estremista di Netanyahu bombe per un valore di 2,8 miliardi di dollari.

Bernie Sanders ha aggiunto: questa situazione non è accettabile. Il Congresso deve respingere questi accordi.

Ciò avviene mentre in precedenza Gregory Meeks, rappresentante democratico dello stato di New York e membro democratico di più alto rango della Commissione per gli affari esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, aveva detto: non approverò il contratto proposto di vendita di bombe a Israele per un valore di 2,8 miliardi di dollari. Questo contratto comprende 40.000 bombe, il cui peso di ciascuna sarà di mille libbre. Il contratto proposto sulle bombe solleva preoccupazioni riguardo all’uso di queste armi in aree densamente popolate della Striscia di Gaza e del Libano.