L’affermazione di Trump: siamo nelle fasi finali della guerra con l’Iran

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha affermato: si trova nelle fasi finali della guerra con l’Iran.

Trump, proseguendo le sue affermazioni, ha aggiunto: la guerra con l’Iran finirà «molto presto».

Ha affermato: l’Iran desidera ardentemente raggiungere un accordo.

Il presidente degli Stati Uniti, proseguendo le sue affermazioni, ha aggiunto: gli iraniani hanno subito pesanti perdite e desiderano ardentemente raggiungere un accordo.

Trump ha continuato: l’America può raggiungere un accordo sull’Iran ogni volta che lo desidera.

Egli, in un’altra parte delle sue dichiarazioni sulla guerra tra Russia e Ucraina, ha affermato che Washington si sforza di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, e questa guerra finirà presto.

Trump ha anche detto, riguardo alla politica monetaria americana: il tasso d’interesse in questo paese dovrebbe essere dell’uno per cento o meno, poiché, secondo la sua affermazione, «l’America ha il miglior rating creditizio del mondo».

Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato la necessità di una rapida riduzione del tasso d’interesse in questo paese.

Il presidente degli Stati Uniti, ripetendo le sue parole di alcuni mesi fa, ha affermato: l’Iran non otterrà mai l’arma nucleare.

Trump ha inoltre affermato che tutto in Iran è stato distrutto e che la marina di questo paese si trova sul fondo del Golfo Persico.

Egli, mentre è sotto pressione interna, ha affermato che la guerra con l’Iran finirà presto, poiché l’Iran, dopo la distruzione di tutto ciò che possiede, non è in grado di continuare la guerra.

Il presidente degli Stati Uniti ha proseguito: Washington ha imposto un blocco senza precedenti contro l’Iran e, nei mesi passati, nessuna nave è riuscita a rompere questo blocco.

Trump ha nuovamente affermato, per calmare l’opinione pubblica interna americana che protesta vivamente contro l’aumento del carburante: la guerra con l’Iran finirà presto e i prezzi del petrolio e della benzina scenderanno a una velocità molto elevata.