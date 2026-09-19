Casa Bianca: Trump ha firmato la legge sulle sanzioni contro Russia e Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita l'emittente Al-Jazeera, la Casa Bianca ha annunciato che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha firmato il disegno di legge sulle sanzioni contro Russia e Iran e questo disegno è diventato legge.

Secondo questo rapporto, questa legge regola ed estende le sanzioni e i dazi doganali contro la Russia e impone divieti contro questo paese.

Secondo questo rapporto, la nuova legge proroga anche le sanzioni esistenti contro l'Iran.