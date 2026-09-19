Consigliere del Primo Ministro iracheno: non è stata fissata una durata determinata per il monopolio delle armi

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Qasim al-Aaraji, consigliere per la sicurezza del Primo Ministro iracheno, ha annunciato che i contenuti recentemente diffusi sui social network riguardo alla fissazione di un limite temporale per le attività del comitato per il monopolio delle armi sono completamente falsi e non è stata fissata alcuna durata specifica per il monopolio delle armi nelle mani dello Stato.

Ha sottolineato che se le attività del comitato, formato dal Quadro di coordinamento e operante sotto la supervisione diretta del Primo Ministro, saranno completate e successivamente sarà realizzato il completo monopolio delle armi nelle mani dello Stato, allora chiunque porti illegalmente armi sarà trattato secondo le disposizioni di legge come persona fuori legge, e saranno adottate misure legali severe nei suoi confronti, e sarà trattato come i terroristi.

Al-Aaraji ha inoltre chiesto precisione e accuratezza nella ricezione e diffusione delle notizie, l'ottenimento di informazioni da fonti ufficiali e l'evitare la diffusione e la ridiffusione di voci.