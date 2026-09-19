Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, la rete americana CNN ha riferito che l'esercito di questo paese era sul punto di condurre un'operazione militare contro una nave cinese dopo aver ricevuto informazioni errate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale negli ultimi mesi e nel mezzo dell'aggressione contro l'Iran.

Secondo questo rapporto, l'esercito americano era pronto ad affrontare una nave cinese e a salire a bordo della stessa contemporaneamente al volo di aerei militari sopra questa nave. Fonti informate hanno dichiarato che prima dell'esecuzione di questa operazione, le informazioni ricevute sono state riesaminate e ricontrollate e è emerso che il carico di questa nave era stato identificato erroneamente.

Un analista del comando delle operazioni speciali americane aveva utilizzato l'intelligenza artificiale per fornire queste informazioni e a causa dell'attacco dei militari americani a questa nave un'altra guerra ha quasi rischiato di scoppiare.

In questo rapporto si afferma che il suddetto chatbot ha combinato informazioni provenienti da fonti aperte con informazioni classificate e ciò ha portato a una conclusione errata sulla natura del carico presente sulla nave.

Va notato che l'esercito americano utilizza l'intelligenza artificiale per prendere decisioni rapide sul campo come la determinazione degli obiettivi da colpire.