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Ministro della Difesa italiano: il nostro caccia Typhoon è stato danneggiato a Taif

19 settembre 2026 - 11:03
Codice notizia: 1867281
Source: ABNA24
Ministro della Difesa italiano: il nostro caccia Typhoon è stato danneggiato a Taif

Il ministro della Difesa italiano ha rivelato che un caccia italiano di stanza in Arabia Saudita è stato danneggiato in seguito a un attacco alla base aerea di Taif.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita CNN, Guido Crosetto, ministro della Difesa italiano, ha annunciato che un caccia italiano di stanza in Arabia Saudita è stato danneggiato in seguito a un attacco alla base aerea di Taif.

Crosetto ha detto che un Eurofighter Typhoon F-2000 si trovava su questa base, dove le forze italiane sono di stanza nell'ambito dell'operazione «Inherent Resolve».

Ha aggiunto che nessun danno è stato causato ad altre attrezzature o infrastrutture italiane.

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