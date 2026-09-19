Ministro della Difesa italiano: il nostro caccia Typhoon è stato danneggiato a Taif

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita CNN, Guido Crosetto, ministro della Difesa italiano, ha annunciato che un caccia italiano di stanza in Arabia Saudita è stato danneggiato in seguito a un attacco alla base aerea di Taif.
Crosetto ha detto che un Eurofighter Typhoon F-2000 si trovava su questa base, dove le forze italiane sono di stanza nell'ambito dell'operazione «Inherent Resolve».
Ha aggiunto che nessun danno è stato causato ad altre attrezzature o infrastrutture italiane.
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