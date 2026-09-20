Il Sardar Shekarchi: l'iniziativa nello Stretto di Hormuz è nelle mani delle forze armate iraniane

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il Sardar Abolfazl Shekarchi, portavoce principale delle forze armate, in un messaggio ha detto: la proiezione e la falsa e ridicola affermazione del comandante del CENTCOM riguardo alla scorta di petroliere e all'uscita di un miliardo di barili di petrolio negli ultimi 2 mesi è più un'operazione psicologica fallita per dare morale alle forze stanche ed esauste dell'esercito terrorista americano nella regione e per giustificare gli eccessivi costi finanziari e umani dell'America nella regione, che una realtà, e non può cambiare la realtà del ritiro dell'esercito aggressore di quel paese dalla regione.
Ha sottolineato che l'iniziativa nello Stretto di Hormuz rimane nelle mani delle potenti forze armate iraniane.
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