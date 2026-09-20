  1. Home page
  2. servizio
  3. Iran

Il Sardar Shekarchi: l'iniziativa nello Stretto di Hormuz è nelle mani delle forze armate iraniane

20 settembre 2026 - 09:47
Codice notizia: 1867681
Source: ABNA24
Il Sardar Shekarchi: l'iniziativa nello Stretto di Hormuz è nelle mani delle forze armate iraniane

Il portavoce principale delle forze armate ha dichiarato: la falsa affermazione del comandante del CENTCOM è un'operazione psicologica per sollevare il morale dei soldati americani. L'iniziativa nello Stretto di Hormuz rimane nelle mani delle potenti forze armate iraniane.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il Sardar Abolfazl Shekarchi, portavoce principale delle forze armate, in un messaggio ha detto: la proiezione e la falsa e ridicola affermazione del comandante del CENTCOM riguardo alla scorta di petroliere e all'uscita di un miliardo di barili di petrolio negli ultimi 2 mesi è più un'operazione psicologica fallita per dare morale alle forze stanche ed esauste dell'esercito terrorista americano nella regione e per giustificare gli eccessivi costi finanziari e umani dell'America nella regione, che una realtà, e non può cambiare la realtà del ritiro dell'esercito aggressore di quel paese dalla regione.

Ha sottolineato che l'iniziativa nello Stretto di Hormuz rimane nelle mani delle potenti forze armate iraniane.

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha