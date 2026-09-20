La tribuna dell'ONU non deve essere abbandonata; la partecipazione all'Assemblea generale è un diritto legale dell'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Affari Esteri del nostro paese, in un'intervista televisiva, rispondendo alle affermazioni e alle campagne mediatiche volte ad accusare le forze armate di aver violato il memorandum d'intesa e alla posizione dell'apparato diplomatico al riguardo, ha dichiarato: purtroppo, la tendenza all'autofustigazione è una delle conseguenze e dei segni della guerra cognitiva e mediatica del nemico. Alcune realtà sono così evidenti che non hanno quasi bisogno di spiegazioni; abbiamo a che fare con una parte il cui bilancio di violazione dei trattati negli anni passati è completamente chiaro non solo per il popolo iraniano, ma per l'intera comunità internazionale. L'uscita ingiustificata dal JCPOA nel 2018 — un documento che aveva il sostegno di una risoluzione del capitolo sette del Consiglio di sicurezza — è una prova di questa affermazione.

Baghai, riferendosi al comportamento ostile della controparte negli ultimi mesi, ha sottolineato: sarebbe ingiusto verso noi stessi e verso il popolo se valutassimo gli sviluppi come temporanei e dimenticassimo gli eventi. In meno di nove mesi, la Repubblica Islamica dell'Iran è stata due volte, proprio durante lo svolgimento dei negoziati diplomatici, bersaglio di aggressione e attacco militare; quindi, si può negare la realtà di tali comportamenti?

Descrivendo la presunta vicenda dell'aggressione a tre navi e il suo sfruttamento per turbare gli accordi, ha detto: riguardo all'affermazione dell'attacco a tre navi, fondamentalmente non esistono dettagli e documenti provati, e seri dubbi sono sollevati sulla realtà e sulle modalità del suo verificarsi. Ma anche supponendo la veridicità di un tale evento, come può un documento che è il risultato di settimane di negoziati intensi dopo una guerra brutale e dannosa essere messo da parte con un tale pretesto? Le controparti sostengono che queste navi appartenessero a tre paesi della regione; la domanda è: perché questi paesi, conoscendo il paragrafo 5 del memorandum d'intesa e consapevoli dell'insicurezza della rotta meridionale, in condizioni in cui l'Iran aveva predisposto le misure necessarie per il passaggio sulla rotta sicura, hanno permesso il passaggio sulla rotta non sicura? Questa azione è stata forse compiuta senza il coordinamento con il CENTCOM?

Il portavoce dell'apparato diplomatico, in conclusione, definendo sproporzionata la reazione americana, ha sottolineato: anche in caso di violazione, erano previsti meccanismi di esame e dialogo. Il fatto che la controparte al primo passo abbia considerato il memorandum concluso, abbia ripristinato il blocco navale e abbia violato tutti i suoi impegni, mostra chiaramente che questa azione è stata una reazione estremamente sproporzionata e che Washington aveva preparato in anticipo il terreno per cercare un pretesto per uscire da un memorandum che non garantiva i suoi interessi.