  1. Home page
  2. servizio
  3. Iran

Un funzionario iraniano: il livello di prontezza militare dell'Iran ha raggiunto il grado più alto

20 settembre 2026 - 09:48
Codice notizia: 1867683
Source: ABNA24
Un funzionario iraniano: il livello di prontezza militare dell'Iran ha raggiunto il grado più alto

Un funzionario iraniano ha annunciato: l'Iran ha elevato il livello della propria prontezza militare ai gradi più alti.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, l'emittente Russia Al-Youm, citando un funzionario iraniano il cui nome e la cui carica non sono stati menzionati, ha annunciato che le forze iraniane hanno portato la loro prontezza operativa al livello più alto per essere pronte a qualsiasi possibile sviluppo o avventura militare.

Questo funzionario iraniano ha inoltre annunciato: piani di risposta a livello aereo, terrestre e navale sono stati preparati; in modo tale da offrire la possibilità di una risposta pesante, estesa e a sorpresa alle forze e agli interessi militari dell'America e di Israele.

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha