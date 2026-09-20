Un funzionario iraniano: il livello di prontezza militare dell'Iran ha raggiunto il grado più alto

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, l'emittente Russia Al-Youm, citando un funzionario iraniano il cui nome e la cui carica non sono stati menzionati, ha annunciato che le forze iraniane hanno portato la loro prontezza operativa al livello più alto per essere pronte a qualsiasi possibile sviluppo o avventura militare.

Questo funzionario iraniano ha inoltre annunciato: piani di risposta a livello aereo, terrestre e navale sono stati preparati; in modo tale da offrire la possibilità di una risposta pesante, estesa e a sorpresa alle forze e agli interessi militari dell'America e di Israele.