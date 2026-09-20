3 ragioni della sconfitta dell'Arabia Saudita nella guerra in Yemen

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maalomah, l'attivista politico iracheno Adnan al-Tamimi ha sottolineato che l'Arabia Saudita, nonostante la potenza militare di cui dispone, non è riuscita a realizzare i suoi obiettivi prefissati in Yemen.

Ha aggiunto: questo mentre non si è astenuta da alcun crimine nel prendere di mira i civili e negli attacchi aerei e di artiglieria contro lo Yemen con il sostegno di mercenari interni.

Al-Tamimi ha precisato: la realtà è che l'Arabia Saudita viene sconfitta nella battaglia con lo Yemen per tre ragioni; primo la resistenza totale degli yemeniti e la loro fede nella legittimità dei loro obiettivi, secondo l'appoggio degli yemeniti alla produzione interna nel campo delle industrie militari e della difesa e terzo la loro iniziativa e creatività sul campo di battaglia.

Ha aggiunto: il sostegno popolare al movimento yemenita Ansarallah è uno dei fattori determinanti più importanti nella guerra che raddoppia la forza di queste forze per continuare il percorso. L'Arabia Saudita sente di trovarsi in una situazione difficile e con l'aiuto di paesi arabi e non arabi cerca di uscire da questa guerra, ma tutti sanno che entrare in guerra con lo Yemen significa una battaglia persa.