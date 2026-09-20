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3 ragioni della sconfitta dell'Arabia Saudita nella guerra in Yemen

20 settembre 2026 - 09:54
Codice notizia: 1867687
Source: ABNA24
3 ragioni della sconfitta dell'Arabia Saudita nella guerra in Yemen

Un attivista politico iracheno ha indicato le ragioni della sconfitta dell'Arabia Saudita nella guerra con lo Yemen.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maalomah, l'attivista politico iracheno Adnan al-Tamimi ha sottolineato che l'Arabia Saudita, nonostante la potenza militare di cui dispone, non è riuscita a realizzare i suoi obiettivi prefissati in Yemen.

Ha aggiunto: questo mentre non si è astenuta da alcun crimine nel prendere di mira i civili e negli attacchi aerei e di artiglieria contro lo Yemen con il sostegno di mercenari interni.

Al-Tamimi ha precisato: la realtà è che l'Arabia Saudita viene sconfitta nella battaglia con lo Yemen per tre ragioni; primo la resistenza totale degli yemeniti e la loro fede nella legittimità dei loro obiettivi, secondo l'appoggio degli yemeniti alla produzione interna nel campo delle industrie militari e della difesa e terzo la loro iniziativa e creatività sul campo di battaglia.

Ha aggiunto: il sostegno popolare al movimento yemenita Ansarallah è uno dei fattori determinanti più importanti nella guerra che raddoppia la forza di queste forze per continuare il percorso. L'Arabia Saudita sente di trovarsi in una situazione difficile e con l'aiuto di paesi arabi e non arabi cerca di uscire da questa guerra, ma tutti sanno che entrare in guerra con lo Yemen significa una battaglia persa.

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