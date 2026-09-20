Il segretario generale di Hezbollah: la resistenza è l'unica via per liberare la terra

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando l'emittente Al-Mayadeen, lo sceicco Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah libanese, ha detto: la resistenza è l'unica via per liberare la terra, e il confronto con l'arroganza e Israele è possibile solo attraverso la resistenza.

Qassem ha proseguito: resistenza significa non accettare il nemico e combattere quando abbiamo la capacità di combattere; ognuno secondo la propria posizione e il proprio ruolo.

Il segretario generale di Hezbollah libanese ha dichiarato: anche se questa questione dovesse durare giorni o mesi, noi vinceremo; perché abbiamo resistito e impedito che raggiungessero i loro obiettivi.

Ha aggiunto: devono apparire crepe, e il nemico deve essere sconfitto a livello materiale, e con determinazione e fermezza accanto al nostro popolo possiamo raggiungere il risultato desiderato.

Qassem ha concluso: siamo detentori del diritto e proprietari di questa terra, e per quanto i costi siano pesanti, dobbiamo resistere.