La reazione di Guterres agli attacchi di Ansarallah contro l'Arabia Saudita

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, «António Guterres», segretario generale delle Nazioni Unite, in un colloquio con l'emittente Al-Hadath ha reagito agli attacchi di Ansarallah contro l'Arabia Saudita e ha affermato che questi attacchi sono condannati.

Guterres ha inoltre aggiunto: gli attacchi che prendono di mira le navi saudite sono totalmente inaccettabili.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha concluso sottolineando l'estrema importanza del rispetto della libertà di navigazione, anche nello Stretto di Bab-el-Mandeb.