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Baghai: Il governo degli Stati Uniti cerca di nascondere la verità

21 settembre 2026 - 22:54
Codice notizia: 1868411
Source: ABNA24
Baghai: Il governo degli Stati Uniti cerca di nascondere la verità

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri ha dichiarato: L'azione di Washington di non rilasciare visti agli accompagnatori del presidente mira a «nascondere la verità e continuare la campagna di falsa disinformazione attraverso la violazione del diritto di accesso alle informazioni».

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, pubblicando un post su uno dei social network e in reazione alla mancata emissione di visti per i giornalisti iraniani e la squadra mediatica per accompagnare la delegazione della Repubblica Islamica dell'Iran alla sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha scritto: quando una delegazione al potere impedisce persino l'accesso dei media americani stessi alle informazioni e contemporaneamente chiude la strada ai giornalisti stranieri, inclusa la squadra mediatica del presidente iraniano, la cui voce non si vuole far sentire, questa non è gestione dell'accesso ma significa un tentativo di nascondere la verità e continuare la campagna di falsa disinformazione attraverso la violazione del diritto di accesso alle informazioni.

Ha sottolineato: un paese che un tempo si vantava di aver abbattuto la cortina di ferro ora è esso stesso intrappolato in una cortina di ferro al suo interno.

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