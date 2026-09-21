Baghai: Il governo degli Stati Uniti cerca di nascondere la verità

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, pubblicando un post su uno dei social network e in reazione alla mancata emissione di visti per i giornalisti iraniani e la squadra mediatica per accompagnare la delegazione della Repubblica Islamica dell'Iran alla sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha scritto: quando una delegazione al potere impedisce persino l'accesso dei media americani stessi alle informazioni e contemporaneamente chiude la strada ai giornalisti stranieri, inclusa la squadra mediatica del presidente iraniano, la cui voce non si vuole far sentire, questa non è gestione dell'accesso ma significa un tentativo di nascondere la verità e continuare la campagna di falsa disinformazione attraverso la violazione del diritto di accesso alle informazioni.

Ha sottolineato: un paese che un tempo si vantava di aver abbattuto la cortina di ferro ora è esso stesso intrappolato in una cortina di ferro al suo interno.