Hassan Hanizadeh, riguardo alla recente riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per esaminare il progetto di «snapback» presentato da Francia, Germania e Regno Unito, ha dichiarato: questa riunione dimostra l'esistenza di una grave frattura e polarizzazione nella struttura del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Ha aggiunto: i tre paesi europei cercavano, nell'ambito di un progetto di risoluzione, di creare le condizioni per il ritorno delle sanzioni precedenti all'accordo nucleare del 2015 e l'attivazione del meccanismo di snapback, ma questa azione ha incontrato l'opposizione e il veto di Russia e Cina.

Hanizadeh, riferendosi alle divergenze di vedute tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, ha dichiarato: da un lato ci sono Stati Uniti, Regno Unito e Francia che hanno posizioni vicine e comuni nei confronti dell'Iran e cercano, attraverso l'uso strumentale del Consiglio di Sicurezza, di raggiungere i propri obiettivi e influenzare altri paesi con le proprie politiche; dall'altro, Russia e Cina come due membri con diritto di veto si sono opposte a questo approccio.

L'esperto di questioni internazionali ha continuato: il veto congiunto di Russia e Cina può essere considerato un messaggio politico di sostegno alla continuazione della cooperazione dell'Iran con le istituzioni internazionali, tra cui l'AIEA e il Consiglio di Sicurezza. Da questo punto di vista, Mosca e Pechino hanno cercato di sottolineare la necessità di risolvere la questione nucleare iraniana attraverso vie diplomatiche e multilaterali.

Ha concluso: da un punto di vista politico, l'opposizione di Russia e Cina al progetto sostenuto dai paesi europei può essere considerata un successo diplomatico per l'Iran e indica contemporaneamente l'intensificazione delle divergenze tra le grandi potenze nel Consiglio di Sicurezza e la formazione di nuove configurazioni in questa istituzione internazionale; l'America ha subito una grande sconfitta politica a causa del veto di Russia e Cina.