Yahya Saree: 917 attacchi aerei e missilistici del nemico saudita; risponderemo

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Masira, Yahya Saree, portavoce delle forze armate dello Yemen, riferendosi all'intensificazione degli attacchi del nemico saudita contro lo Yemen, ha avvertito che questi attacchi non rimarranno senza risposta.

Ha aggiunto: in un'escalation massiccia, il nemico saudita criminale ha condotto 157 attacchi aerei e missilistici, utilizzando caccia F-15 e Typhoon decollati dalle basi aeree di Khamis Mushait e Taif, nonché attacchi missilistici da Najran e Jizan, prendendo di mira le province di Al-Jawf, Taiz, Saada e Marib.

Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato: il numero di attacchi aerei e missilistici dall'inizio dell'escalation delle tensioni ha raggiunto 917.

Ha sottolineato: con la volontà di Dio, questa grande aggressione non rimarrà senza risposta.