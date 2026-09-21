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Yahya Saree: 917 attacchi aerei e missilistici del nemico saudita; risponderemo

21 settembre 2026 - 22:55
Codice notizia: 1868417
Source: ABNA24
Yahya Saree: 917 attacchi aerei e missilistici del nemico saudita; risponderemo

Il portavoce delle forze armate dello Yemen, riferendosi all'intensificazione degli attacchi del nemico saudita contro lo Yemen, ha avvertito che questi attacchi non rimarranno senza risposta.

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Masira, Yahya Saree, portavoce delle forze armate dello Yemen, riferendosi all'intensificazione degli attacchi del nemico saudita contro lo Yemen, ha avvertito che questi attacchi non rimarranno senza risposta.

Ha aggiunto: in un'escalation massiccia, il nemico saudita criminale ha condotto 157 attacchi aerei e missilistici, utilizzando caccia F-15 e Typhoon decollati dalle basi aeree di Khamis Mushait e Taif, nonché attacchi missilistici da Najran e Jizan, prendendo di mira le province di Al-Jawf, Taiz, Saada e Marib.

Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato: il numero di attacchi aerei e missilistici dall'inizio dell'escalation delle tensioni ha raggiunto 917.

Ha sottolineato: con la volontà di Dio, questa grande aggressione non rimarrà senza risposta.

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