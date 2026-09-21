Hamas: la continuazione del massacro quotidiano a Gaza è un'intensificazione della guerra genocida

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia di stampa Shihab, Hazem Qassem, portavoce di Hamas, ha dichiarato che la continuazione del massacro quotidiano di donne e bambini nella Striscia di Gaza da parte dell'esercito di occupazione, come quello che è accaduto oggi, significa un'intensificazione della guerra genocida; una guerra che, nonostante la firma dell'accordo di cessate il fuoco a Sharm el-Sheikh circa un anno fa, non è stata fermata.

Ha aggiunto: il silenzio del Consiglio di pace e delle istituzioni ad esso affiliate e l'incapacità di questo consiglio di indicare esplicitamente la parte che cerca di distruggere l'accordo di cessate il fuoco, cioè l'esercito di occupazione, sono inaccettabili e non devono continuare.

Hazem Qassem ha detto: gli sforzi del Consiglio di pace sotto la presidenza di «Nikolai Mladenov» e del mediatore americano per trovare giustificazioni ai crimini dell'esercito di occupazione e tenere conto delle prossime elezioni di questo regime nel trattare le ripetute violazioni dell'accordo da parte di questo regime, porteranno a fornire una copertura per la continuazione di questi crimini e ad indebolire l'accordo di cessate il fuoco.

Il portavoce di Hamas ha chiesto ai paesi arabi e islamici che partecipano a quello che viene chiamato il Consiglio di pace di adottare una posizione chiara e pratica nei confronti dei crimini e delle aggressioni dell'esercito di occupazione che continuano all'ombra dell'incapacità del consiglio di fermarli; soprattutto considerando che la parte palestinese ha manifestamente rispettato l'accordo di cessate il fuoco.