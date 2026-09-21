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Hamas: la continuazione del massacro quotidiano a Gaza è un'intensificazione della guerra genocida

21 settembre 2026 - 22:56
Codice notizia: 1868418
Source: ABNA24
Hamas: la continuazione del massacro quotidiano a Gaza è un'intensificazione della guerra genocida

Il portavoce di Hamas ha dichiarato: la continuazione del massacro quotidiano di donne e bambini nella Striscia di Gaza da parte dell'esercito di occupazione, come quello che è accaduto oggi, significa un'intensificazione della guerra genocida.

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia di stampa Shihab, Hazem Qassem, portavoce di Hamas, ha dichiarato che la continuazione del massacro quotidiano di donne e bambini nella Striscia di Gaza da parte dell'esercito di occupazione, come quello che è accaduto oggi, significa un'intensificazione della guerra genocida; una guerra che, nonostante la firma dell'accordo di cessate il fuoco a Sharm el-Sheikh circa un anno fa, non è stata fermata.

Ha aggiunto: il silenzio del Consiglio di pace e delle istituzioni ad esso affiliate e l'incapacità di questo consiglio di indicare esplicitamente la parte che cerca di distruggere l'accordo di cessate il fuoco, cioè l'esercito di occupazione, sono inaccettabili e non devono continuare.

Hazem Qassem ha detto: gli sforzi del Consiglio di pace sotto la presidenza di «Nikolai Mladenov» e del mediatore americano per trovare giustificazioni ai crimini dell'esercito di occupazione e tenere conto delle prossime elezioni di questo regime nel trattare le ripetute violazioni dell'accordo da parte di questo regime, porteranno a fornire una copertura per la continuazione di questi crimini e ad indebolire l'accordo di cessate il fuoco.

Il portavoce di Hamas ha chiesto ai paesi arabi e islamici che partecipano a quello che viene chiamato il Consiglio di pace di adottare una posizione chiara e pratica nei confronti dei crimini e delle aggressioni dell'esercito di occupazione che continuano all'ombra dell'incapacità del consiglio di fermarli; soprattutto considerando che la parte palestinese ha manifestamente rispettato l'accordo di cessate il fuoco.

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