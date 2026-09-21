L'ONU ha chiesto la ripresa dell'interazione tra Stati Uniti e Iran!

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia di stampa Al-Jazeera, «Stéphane Dujarric», il portavoce del segretario generale dell'ONU, oggi lunedì in una reazione passiva e puramente verbale alla continuazione dell'aggressione dell'Arabia Saudita contro il popolo oppresso dello Yemen, ha dichiarato: siamo profondamente preoccupati per il rischio di escalation dei conflitti e ulteriori danni allo Yemen e al suo popolo!

Il portavoce del segretario generale dell'ONU a questo proposito ha continuato: qualsiasi ulteriore escalation delle tensioni nello Yemen avrà conseguenze regionali e globali crescenti. Inoltre, l'ONU impiega tutti i suoi sforzi per aiutare gli abitanti di Gaza e, nonostante le pressioni, non ha lasciato questa striscia. Abbiamo urgentemente bisogno di maggiori fondi per gli aiuti umanitari, mentre Washington ha ridotto il suo budget per le Nazioni Unite. Abbiamo bisogno di soluzioni diplomatiche per le crisi e i conflitti di cui il mondo è testimone.

Egli, riguardo alla continuazione delle azioni creatrici di tensioni di Washington contro Teheran senza condannare l'aggressione illegale degli Stati Uniti e degli occupanti sionisti contro Teheran, ha affermato: qualsiasi ripresa dell'interazione tra le parti, in particolare Washington e Teheran, aiuterà a porre fine a un conflitto che ha causato sofferenza a molte persone.