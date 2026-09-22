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Golru: Il veto di Russia e Cina ha sfidato la politica di unilateralismo dell'America

22 settembre 2026 - 11:06
Codice notizia: 1868635
Source: ABNA24
Golru: Il veto di Russia e Cina ha sfidato la politica di unilateralismo dell'America

Il presidente della Commissione per gli affari esteri del Parlamento ha definito il veto di Russia e Cina al progetto di risoluzione americano come risultato di intense consultazioni diplomatiche dell'Iran e segno di un cambiamento degli equilibri di potere nel sistema internazionale.

Abbas Golru, presidente della Commissione per gli affari esteri del Consiglio consultivo islamico, in un colloquio con il corrispondente dell'ABNA, riguardo all'azione recente di Russia e Cina di porre il veto al progetto di risoluzione americano nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per prorogare il mandato del Comitato delle sanzioni contro l'Iran, ha dichiarato: «Nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come conosco la struttura di questo Consiglio e ho esperienza in questo campo, l'approvazione o la non approvazione delle risoluzioni e la formazione di un consenso tra i membri è un processo complesso che richiede consultazioni continue e intense.»

Ha aggiunto: «Naturalmente, una serie di paesi e membri del Consiglio di sicurezza possono essere influenzati dalle politiche e dalle pressioni dei paesi occidentali, e talvolta alcuni membri non permanenti del Consiglio di sicurezza si allineano con le politiche dell'America e dei paesi occidentali. Questa questione non può essere separata dalle equazioni che prevalgono nel Consiglio di sicurezza e nelle relazioni internazionali.»

Golru ha continuato: «Tuttavia, il risultato della recente riunione del Consiglio di sicurezza e in particolare il veto di Russia e Cina al progetto di risoluzione americano hanno mostrato che la politica unilaterale dell'America è confrontata con una seria sfida e Washington non può, come in passato, imporre unilateralmente la propria volontà ai processi internazionali.»

Riconoscimento delle posizioni di Russia e Cina

Il presidente della Commissione per gli affari esteri del Consiglio consultivo islamico, riconoscendo le posizioni di Russia e Cina in questa riunione, ha dichiarato: «Ringraziamo Russia e Cina per questa azione e la posizione che hanno adottato nel Consiglio di sicurezza. La Repubblica islamica dell'Iran, nel quadro delle sue relazioni diplomatiche e dei suoi interessi nazionali, consulta diversi paesi, ed è naturale che tali consultazioni, in particolare su questioni sensibili relative al Consiglio di sicurezza, non siano un compito facile.»

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