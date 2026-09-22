Araghtchi: Il nostro obiettivo più importante a New York è difendere la legittimità del popolo iraniano

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghtchi, lunedì sera ora locale, in un incontro con i giornalisti iraniani a New York, ha dichiarato: «Questo viaggio avviene dopo la guerra ingiusta che è stata condotta contro di noi dall'America e dal regime sionista e gli sviluppi successivi e, in realtà, in una situazione che continua a perdurare come una situazione di guerra.»

Ha precisato: «In primo luogo, è naturale che il nostro obiettivo più importante sia la presenza su una grande tribuna internazionale per difendere la legittimità, i diritti e gli interessi del popolo iraniano.»

Araghtchi ha aggiunto: «L'ONU è la più grande tribuna internazionale. Quanto sia stata efficace nel raggiungimento dei suoi obiettivi di instaurazione della pace, della sicurezza e della giustizia è un dibattito; il fatto che comunque metta a disposizione dei paesi una tribuna per far giungere le proprie posizioni e parole alle orecchie del mondo è un altro dibattito, e la seconda parte è molto importante per noi, e ogni anno, questa opportunità è stata utilizzata per esprimere le posizioni legittime della Repubblica islamica dell'Iran e le nostre posizioni note e per difendere i diritti del popolo iraniano.»

Il ministro degli Affari esteri del nostro paese ha dichiarato: «Quest'anno, dopo la guerra che c'è stata, è naturale che questa tribuna sarà un luogo per esprimere l'oppressione del popolo iraniano, dei martiri iraniani, dei martiri della scuola di Minab e, a capo di essi, del nostro comandante e guida martire.»

Araghtchi ha aggiunto: «Il presidente (Massoud Pezeshkian) l'anno scorso ha utilizzato questa opportunità per esprimere i crimini che sono stati commessi nella guerra di 12 giorni, e quest'anno è naturale che ci troviamo in una situazione più importante.»