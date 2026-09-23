Non accettiamo il linguaggio del bullismo; la bomba atomica è in Israele ma gli ispettori sono in Iran

Secondo il rapporto del corrispondente di Abna, Masoud Pezeshkian, il presidente, nel suo discorso alla ottantunesima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, Stati Uniti, ha dichiarato: ieri il presidente dell'America nel suo discorso ha dichiarato l'Iran terrorista mentre noi siamo vittime del terrorismo.

Ha aggiunto: vengo da un Iran dove [gli americani e gli israeliani] hanno assassinato il nostro leader senza alcuna ragione legale. Vengo da un Iran dove hanno bombardato una scuola e ucciso i nostri studenti con armi americane e israeliane, mentre non avevano commesso alcuna colpa e alcun crimine.

Il presidente ha osservato: Lamerd è una delle città dell'Iran, hanno bombardato la palestra dove i bambini facevano sport, l'America ha bombardato lì con bombe a grappolo che si dividevano in diverse migliaia di pezzi e ha ucciso. Inoltre scienziati, persone, donne e bambini, e bambini innocenti che non avevano commesso alcuna colpa sono stati bombardati e uccisi. Coloro che sono terroristi e addestrano il terrorismo ci dicono che voi siete terroristi mentre noi ci difendiamo e non siamo terroristi.

Ha continuato: l'America e Israele ci hanno attaccato con le più recenti tecnologie e attrezzature, e il nostro popolo si è alzato con forza e ha resistito, ma non abbiamo chinato il capo davanti a loro e abbiamo risposto. Tuttavia, non abbiamo preso di mira i civili. Hanno attaccato dalle terre da cui venivano, la nostra scuola, il nostro ospedale, la nostra università, i ponti e la nostra infrastruttura, e tutte queste azioni sono contrarie alle leggi internazionali.

Il presidente ha detto: non vogliamo nulla e abbiamo trovato la nostra risposta. Vogliamo la forza necessaria; perché una nazione che non può difendersi viene schiacciata in questo mondo. È un mondo dove i potenti, invece di pensare alle persone, all'umanità, alla giustizia e alla democrazia, sono causa di devastazione, distruzione e annientamento, e chiunque vogliano distruggere lo chiamano terrorista.

Ha aggiunto: vogliamo energia per lo sviluppo. Per anni si parla del programma nucleare iraniano con il linguaggio delle centrifughe, dell'arricchimento, delle sanzioni e delle bombe, ma per la nostra nazione la tecnologia nucleare è parte del diritto allo sviluppo. L'energia nucleare per i nostri malati è cura, per l'agricoltura sicurezza alimentare, per l'industria tecnologia e per il futuro elettricità sostenibile.