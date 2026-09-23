Baghai: coloro che tacciono davanti al crimine di Minab ne sono complici

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Ismail Baghai, il portavoce del Ministero degli Affari Esteri, pubblicando un post su uno dei social network, ha scritto: oggi è il primo Mehr; il giorno della riapertura delle scuole in Iran. Questi sono i volti innocenti dei bambini di Minab che sono stati uccisi nell'attacco barbaro dell'America con missili Tomahawk il 28 febbraio. Avrebbero dovuto essere qui oggi; con occhi luminosi e volti gioiosi, avrebbero celebrato l'inizio del nuovo anno scolastico. Ma ora i loro corpi dilaniati sono sepolti sottoterra.

Ha aggiunto: il governo il cui presidente dalla tribuna delle Nazioni Unite sfida deridendo il diritto internazionale, è responsabile di questo imperdonabile crimine di guerra. Tutti coloro che hanno taciuto davanti a questo crimine e si sono voltati dalla sua condanna sono anch'essi complici di questa responsabilità.

Baghai ha dichiarato: il popolo iraniano ricorderà per sempre questi bei volti angelici; e non perdonerà mai i loro assassini.