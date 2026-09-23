Il generale Hasanzadeh: la nazione iraniana ha deciso di mettere in ginocchio il nemico

Secondo il rapporto del corrispondente di Abna, il generale Hasanzadeh, il comandante del Corpo di Grande Teheran, a margine della cerimonia di apertura dell'addestramento militare «Jan Fadaye Iran» in piazza Imam Hussein (pace su di lui), ha dichiarato: un paese di cui, su una popolazione di circa 90 milioni di abitanti, oltre 30 milioni di persone si sono registrate e organizzate, mostra la volontà della nazione iraniana di difendere il paese.

Ha aggiunto: questa popolazione ha partecipato a una grande esercitazione di cui una parte si è tenuta a Teheran ed è stata accompagnata dalla presenza di 313 mila persone, e successivamente anch'essi passano le loro fasi di addestramento con piena preparazione.

Il comandante del Corpo di Teheran ha sottolineato: ciò significa che la nazione ha deciso di sconfiggere il suo nemico e di schiacciarlo sotto i suoi piedi.

Hasanzadeh ha continuato: è la volontà di una nazione che mette in ginocchio il nemico e questa è una realtà. Ovunque le nazioni si alzino e difendano se stesse, la loro patria e il loro paese, come osserviamo nel nostro caro Iran, naturalmente il nemico non andrà da nessuna parte.

Ha notato: proprio da questi giorni il nemico disegna la propria sconfitta nella sua mente.