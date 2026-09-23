Posizione di Washington sul processo di ritiro dei militari americani dall'Iraq

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Shafaq News, il Dipartimento di Stato americano ha preso posizione sul processo di ritiro delle forze americane dall'Iraq.
Il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha annunciato: Washington avanza secondo il calendario concordato con Baghdad per porre fine all'operazione militare delle forze della coalizione in Iraq e si concentra sul completamento del ritiro delle sue forze entro il 30 settembre, contemporaneamente alla fine annunciata dell'operazione «Determinazione ferma».
Ha aggiunto: questa transizione dimostra l'aumento delle capacità delle forze di sicurezza irachene, comprese le forze peshmerga, e segna una nuova fase nelle relazioni tra i due paesi.
Il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha anche ripetuto il sostegno di Washington agli sforzi di Ali Faleh al-Zaidi, il primo ministro dell'Iraq, per esercitare la sovranità di questo paese, prevenire gli attacchi all'interno dell'Iraq o dal suo territorio e creare un partenariato che garantisca gli interessi dei due paesi.
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