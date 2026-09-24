Pezeshkian: Nessuno può distruggere l’Iran; il nostro paese ha radici nella storia

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA, Masoud Pezeshkian, a margine dell’81ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riferendosi alla presenza della delegazione iraniana alle Nazioni Unite, ha dichiarato: La nostra presenza alle Nazioni Unite è un’opportunità di dialogo e interazione con diversi paesi e una piattaforma per difendere i diritti e gli interessi della nazione iraniana e esprimere le opinioni del paese sugli sviluppi regionali e sulle questioni internazionali.

Ha aggiunto: Il testo del discorso preparato prima del viaggio per essere presentato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dovuto essere rivisto alla luce del discorso del presidente degli Stati Uniti, e abbiamo cercato, nell’occasione offerta, di esprimere più esplicitamente le realtà riguardanti le azioni degli Stati Uniti contro la nazione iraniana e altri paesi del mondo.

Pezeshkian ha proseguito: Alcune azioni degli Stati Uniti non sono compatibili con le leggi internazionali e i quadri umanitari, e questo paese negli ultimi anni ha seguito un approccio basato sulla forza in diverse parti del mondo, di cui abbiamo visto esempi in Venezuela, Cuba e Groenlandia.

Il presidente del nostro paese, osservando che tale approccio da parte degli Stati Uniti ha precedenti, ha dichiarato: Sebbene gli Stati Uniti abbiano sempre seguito una tale visione, raramente abbiamo visto questo approccio essere espresso in modo così apertamente e persino parlare della distruzione di un paese.

Ha sottolineato: L’Iran è un paese con radici storiche e civilizzazionali profonde, e non può essere distrutto. La nazione iraniana, nonostante tutte le pressioni, è ancora presente sulla scena, e questa resistenza merita riconoscenza. Spero che anche i responsabili possano essere degni davanti a questo popolo e non provare vergogna davanti a loro.

Pezeshkian ha proseguito: Sulla base delle dichiarazioni fatte dal presidente degli Stati Uniti, era necessario nell’aula delle Nazioni Unite, nei limiti dell’occasione e del tempo disponibili, parlare delle azioni degli Stati Uniti e anche dell’operato di Israele nella regione.

Il presidente della Repubblica Islamica dell’Iran, riferendosi agli sviluppi regionali, ha dichiarato: Le azioni di Israele nella regione, in particolare a Gaza e in Libano, sono valutate come contrarie alle norme e alle regole del diritto internazionale, e numerosi rapporti sono stati pubblicati sulle perdite e sulle sofferenze dei civili.

Ha inoltre aggiunto, riferendosi alle operazioni di assassinio di Israele: Assassinare e prendere di mira le persone è un approccio i cui effetti abbiamo visto anche in Iran. Negli ultimi anni, un certo numero di scienziati, comandanti, responsabili e cittadini iraniani hanno perso la vita in attacchi e operazioni terroristiche.

Ha dichiarato, riferendosi alla situazione umanitaria a Gaza e in Libano: Vedere immagini e rapporti riguardanti la sofferenza e l’uccisione di civili è doloroso per ogni essere umano libero; mentre allo stesso tempo vediamo affermazioni sull’umanità e sui diritti umani essere avanzate dagli israeliani.

Pezeshkian ha poi dichiarato, riferendosi alla reazione di alcuni iraniani all’estero agli sviluppi regionali: Purtroppo alcuni iraniani all’estero su questa questione si sono allineati con certi correnti, mentre coloro che sono stranieri e non iraniani esprimono solidarietà alle vittime e a coloro che hanno perso la vita.