Gli ultimi movimenti dei militari israeliani nel sud della Siria

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA che cita Al-Akhbariya, fonti siriane hanno riferito di nuovi movimenti del regime israeliano nel sud della Siria.

I militari israeliani hanno continuato la loro infiltrazione nelle zone rurali della provincia di Quneitra; azioni compiute nel quadro dell’escalation militare e della continua violazione della sovranità siriana e accompagnate dall’imposizione di restrizioni e misure contro i siriani.

L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito sul suo sito web che una pattuglia militare appartenente all’esercito del regime israeliano è entrata nel villaggio di «Umm al-Azam» nella periferia di Quneitra e ha istituito un posto di blocco militare temporaneo.

Le forze di questa pattuglia hanno fermato civili e passanti e li hanno sottoposti a ispezioni e controlli, il che ha aumentato la tensione e la preoccupazione tra gli abitanti della regione.

Queste azioni vengono compiute nel quadro di infiltrazioni e movimenti militari ripetuti dei militari israeliani in diverse zone della periferia di Quneitra e coincidono con l’inasprimento delle restrizioni sulla circolazione dei cittadini e l’istituzione di posti di blocco sul terreno.

Va notato che il regime israeliano, dal crollo del precedente regime siriano, ha condotto attacchi su larga scala contro la Siria e, qualche tempo fa, ha anche bombardato zone di Damasco con il pretesto di sostenere i drusi.

Dal crollo del regime di Bashar al-Assad, l’esercito di questo regime, superando la linea di demarcazione tra l’area occupata del Golan e la Siria, ha continuato l’occupazione di aree vicine al Golan nelle province di Daraa e Quneitra.

Ieri al-Joulani, in un discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato: Israele ha aggredito la Siria senza freni e ha effettuato quasi 500 attacchi aerei e di artiglieria e più di 1200 incursioni terrestri. Le alture del Golan rimarranno sempre territorio siriano. Respingiamo gli sforzi di Israele per imporre la politica del fatto compiuto. Respingiamo gli sforzi di Israele per imporre la politica del fatto compiuto sulle alture del Golan.