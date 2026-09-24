Nuovi attacchi missilistici e di artiglieria dell’Arabia Saudita contro Saada nello Yemen

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA, il corrispondente dell’emittente Al-Mayadeen nello Yemen ha riferito di nuovi attacchi missilistici e di artiglieria dell’Arabia Saudita contro i distretti di Razih, Ghamr e al-Zahir nella provincia di Saada, nel nord dello Yemen.

Questo media non ha fatto riferimento ad ulteriori dettagli né al numero possibile di vittime di questi attacchi.

Questo attacco è avvenuto alcune ore dopo che Yahya Sari, portavoce delle forze armate dello Yemen, ha menzionato l’intensificazione degli attacchi del nemico saudita contro lo Yemen.

Ha aggiunto: nelle ultime 24 ore, il nemico saudita, utilizzando caccia F-15 e Typhoon decollati dalle basi aeree di Khamis Mushait e Taif, ha effettuato 52 attacchi aerei, e sono stati lanciati attacchi missilistici da Jizan. Questi attacchi hanno preso di mira le province di Hodeida, Taiz, al-Baida, Marib e Saada, causando la morte e il ferimento di un certo numero di nostri connazionali, tra cui bambini e donne.

Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato: questi attacchi hanno preso di mira strutture urbane, tra cui reti di comunicazione, scuole e ponti.

Ha aggiunto: in questo modo, il numero di attacchi aerei e missilistici sauditi dall’intensificazione delle tensioni contro il nostro caro paese ha raggiunto 988 attacchi aerei e missilistici.

Attacco aereo dell’Arabia Saudita contro il sud-ovest dello Yemen

Fonti di notizie hanno riferito di attacchi aerei dell’Arabia Saudita contro la regione di Maqbana, appartenente alla provincia di Taiz, nel sud-ovest dello Yemen.

Il raduno delle forze saudite e il loro deposito di armi sono stati presi di mira

Un funzionario militare yemenita ha dichiarato all’agenzia di stampa yemenita Saba che il raduno e il deposito di munizioni del nemico saudita nelle caserme «al-Tawal» sono stati presi di mira e nel corso di ciò decine di persone sono state uccise e ferite.

Questa fonte militare ha aggiunto: i militari uccisi e feriti in questi attacchi avevano cittadinanza saudita e sudanese, e un gruppo era anche yemenita legato all’Arabia Saudita.