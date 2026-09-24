Affermazione del segretario al Tesoro americano sui voli internazionali dall’Iran

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA che cita l’emittente Al-Jazeera, l’emittente Fox News, citando Scott Bessent, segretario al Tesoro americano, ha affermato che più dell’80-90 per cento dei voli internazionali dall’Iran è stato interrotto.

Ha inoltre affermato che Washington e Pechino hanno concordato di prorogare la distensione economica tra i due paesi per concedere più tempo al fine di raggiungere un accordo più ampio.

Bessent, la mattina di mercoledì primo Mehr, ha inoltre annunciato che dal 23 settembre (mercoledì primo Mehr) le compagnie aeree iraniane affronteranno ampie restrizioni nelle attività internazionali.

Aveva inoltre avvertito che i paesi che forniscono agli aerei iraniani servizi come il rifornimento di carburante, i servizi aeroportuali o la vendita di biglietti, potrebbero affrontare restrizioni nell’accesso al sistema finanziario americano e nelle compensazioni in dollari.