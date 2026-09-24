Suicidio di 8 marinai della marina americana durante una missione di combattimento contro l’Iran

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA che cita l’emittente CNN, «Hung Cao», ministro ad interim della Marina americana, ha annunciato che otto marinai della marina di questo paese che prestavano servizio nel gruppo di combattimento della portaerei «USS Abraham Lincoln» si sono suicidati durante una missione che comprendeva operazioni di combattimento contro l’Iran.

Secondo questo funzionario americano, queste statistiche riguardano marinai della portaerei, dell’unità aerea, delle navi di scorta e di altre unità presenti nel gruppo di combattimento Abraham Lincoln.

Secondo questo rapporto, durante questa missione nessuno dei marinai ha perso la vita a seguito di suicidio.

Questo rapporto ha aggiunto che questa missione comprendeva circa 6.000-7.000 militari e ha mantenuto la portaerei Abraham Lincoln in mare per più di 6 mesi.