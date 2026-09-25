Pezeshkian: Gli Stati Uniti sono la causa di questa situazione; prima dell'attacco, lo Stretto di Hormuz era aperto

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Masoud Pezeshkian, presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, la scorsa notte in un'intervista esclusiva con l'emittente televisiva Fox News ha categoricamente respinto l'affermazione che Teheran voglia una bomba nucleare.

Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran in un'intervista esclusiva con il programma «Special Report» di Fox News, in risposta alla domanda «Volete una bomba nucleare o no?», ha detto a Bret Baier: In nessun caso. In nessun caso. Il nostro Grande e rispettato Leader Supremo ha più volte dichiarato che secondo una fatwa, questa azione è illegittima e illegale.

Masoud Pezeshkian ha aggiunto: Beh, quell'arma è un'arma di distruzione di massa. Abbiamo dichiarato che siamo pronti a diluirli (uranio ad alto arricchimento). Non è un problema importante. Siamo pronti per la verifica.

In merito al memorandum d'intesa di Islamabad tra Washington e Teheran, dal quale Trump è uscito come dal Piano d'Azione Globale Congiunto (JCPOA), ha anche detto: Non abbiamo problemi; abbiamo raggiunto un accordo con il vostro presidente. Quell'accordo è stato firmato e su quella base, siamo ancora disposti e desiderosi di andare avanti.

Secondo Fox News, Pezeshkian ha aggiunto: Su quel quadro è stato raggiunto un accordo. Non avevamo chiuso lo Stretto di Hormuz; quello stretto era aperto senza alcuna giustificazione o quadro giuridico. Ci hanno attaccato. Hanno assassinato e martirizzato il nostro Leader Supremo, i nostri scienziati, i nostri comandanti militari e i nostri funzionari governativi.

Il capo del potere esecutivo della Repubblica Islamica dell'Iran ha sottolineato: Il problema è che gli Stati Uniti, invece di dialogare, bombardandoci e bloccando tutte le vie, entrano nell'arena (del confronto). Siamo pronti. Questo modo di comportarsi non è accettabile sulla scena mondiale. Non possono sottoporci a pressioni e assedio e limitare il nostro accesso.

Pezeshkian ha continuato: Non cerchiamo di uccidere americani; come le nostre azioni (azioni che sono dimostrabili) mostrano. È gli Stati Uniti che hanno cercato di uccidere iraniani. Ciò che sappiamo è che se veniamo attaccati, dobbiamo difenderci.

Masoud Pezeshkian ha detto a questo media: Questa è una situazione di cui gli Stati Uniti sono la causa. Continueremo la resistenza. Troveremo vie e la vita del nostro paese continuerà; rimarremo saldi. Sì, affrontiamo sicuramente problemi economici; ma per sopravvivere, supereremo ogni difficoltà e resisteremo. Se gli Stati Uniti pensano di poter continuare a imporre sanzioni contro di noi, [devo dire che] non ci occupiamo di queste cose e non prestiamo alcuna attenzione alle elezioni americane. Se l'attuale governo degli Stati Uniti vuole raggiungere un accordo nel quadro delle norme giuridiche internazionali, molto bene; se no, che differenza fa per noi, che sia prima o dopo le elezioni?

Poi ha osservato: Resteremo risolutamente in piedi per difenderci. Non abbiamo mai cercato la guerra e non la cerchiamo nemmeno. Credo profondamente che gli esseri umani non dovrebbero causare la morte di un altro essere umano; ma Israele con le sue azioni provocatorie ci ha imposto questa guerra. È gli Stati Uniti che devono scegliere se vogliono porre fine a questa situazione o no.