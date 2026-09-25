Los Angeles Times: Trump ha perso la sua influenza politica dentro e fuori gli Stati Uniti

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il giornale americano Los Angeles Times ha scritto che Donald Trump sta affrontando una forte diminuzione della sua influenza politica. Questa influenza diminuisce giorno dopo giorno tra una grande maggioranza di americani, inclusi un numero crescente di repubblicani e leader stranieri; al punto che è diventato «un personaggio dei cartoni animati che pubblica costantemente contenuti satirici sui social network» o si mette in mostra davanti a telecamere il cui numero diminuisce giorno dopo giorno.

Questo giornale ha aggiunto che la scorsa settimana ha visto una serie di sconfitte per Trump; tuttavia i diplomatici sono rimasti in silenzio contemporaneamente al suo discorso annuale all'ONU. Nello stesso periodo la Federal Reserve (banca centrale americana) ha aumentato il tasso di interesse per affrontare l'inflazione causata dai suoi dazi doganali.

Questo giornale ha segnalato l'intensificarsi del malcontento sulla scena interna americana all'interno del Partito Repubblicano e ha scritto che Maria Elvira Salazar, rappresentante dello stato della Florida, ha accusato Trump di eccesso nelle politiche di immigrazione e di delusione dei sostenitori latini. Inoltre i candidati repubblicani al Senato negli stati dell'Iowa e del Michigan hanno chiesto la fine della sua guerra infruttuosa contro l'Iran.

Questo giornale ha aggiunto che gli ultimi sondaggi mostrano un calo senza precedenti della popolarità di Trump; un sondaggio della rete «CNN» mostra che due terzi degli americani sono insoddisfatti della performance di Trump e ritengono che Washington stia fallendo nella guerra contro l'Iran, mentre un sondaggio della rete «Fox News» ha rivelato che due terzi degli elettori credono che abbia peggiorato la situazione economica.