Minaccia di al-Kaabi di fare un sit-in negli aeroporti dell'Iraq; i voli con l'Iran devono essere normalizzati

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Al-Mayadeen, Akram al-Kaabi, segretario generale del movimento iracheno Nujaba, ha sottolineato che se la questione della sospensione dei voli dall'Iran all'Iraq non sarà risolta, gli aeroporti di questo paese saranno teatro di un sit-in per l'annullamento di questa decisione americana.

Ha aggiunto: Non accettiamo l'adozione di una politica di due pesi e due misure riguardo alla sovranità dell'Iraq e al dominio dell'America su questo paese. La posizione dei gruppi politici e la capitolazione di fronte al blocco di una nazione musulmana da parte di correnti criminali sono deplorevoli.

In precedenza anche Adil Abdul-Mahdi aveva scritto sulla sua pagina personale: La chiusura degli aeroporti iracheni ai voli iraniani è un grande errore e un passo indietro rispetto alla sovranità nazionale.

Ha aggiunto: La chiusura degli aeroporti iracheni al nostro vicino, alleato e amico è un grande errore, un passo indietro rispetto alla sovranità nazionale e il sacrificio dei nostri interessi e del nostro futuro nazionale.

L'ex primo ministro iracheno ha anche detto: Rivedere la decisione è meglio che persistere nell'errore.