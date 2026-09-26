Al-Amiri: Il governo iracheno non deve conformarsi alle sanzioni aeree americane contro l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Al-Ahd, Hadi al-Amiri, segretario generale dell'organizzazione Badr irachena, in un discorso ha dichiarato: Respinta e condanniamo fermamente il blocco ingiusto che l'America ha imposto all'Iran, in particolare le recenti restrizioni in materia di viaggi aerei.

Il segretario generale dell'organizzazione Badr irachena ha poi aggiunto: Chiediamo al governo iracheno di non conformarsi a questa decisione ingiusta, poiché questa questione è considerata il primo test per raggiungere una sovranità completa e inclusiva.

Ciò avviene mentre Adil Abdul-Mahdi anche oggi all'alba sulla sua pagina personale ha scritto: La chiusura degli aeroporti iracheni ai voli iraniani è un «grande errore» e un passo indietro rispetto alla sovranità nazionale. La chiusura degli aeroporti iracheni al nostro vicino, alleato e amico è un grande errore, un passo indietro rispetto alla sovranità nazionale e il sacrificio dei nostri interessi e del nostro futuro nazionale.

In precedenza anche il segretario generale del movimento Nujaba iracheno, in segno di protesta contro la continuazione delle restrizioni di volo tra Iraq e Repubblica islamica dell'Iran, aveva minacciato che in caso di mancata risoluzione di questo problema avrebbe invitato il popolo iracheno, i moukab husseini e i servitori dei pellegrini a un sit-in negli aeroporti iracheni.