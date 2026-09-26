Erdoğan: Il posto di un criminale di guerra è in tribunale, non dietro il podio dell'ONU

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Anadolu, Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia, sabato alla cerimonia di chiusura della ventunesima esposizione commerciale internazionale Expo e del ventinovesimo forum internazionale delle imprese a Istanbul ha dichiarato: I criminali di guerra non hanno posto sul podio dell'ONU, ma dovrebbero essere nei tribunali dove risponderanno dei crimini che hanno commesso e del sangue che hanno versato.

Ha avvertito che se gli autori del genocidio non risponderanno davanti alla giustizia e alla storia, gli stessi crimini si ripeteranno.

Erdoğan, sottolineando il sostegno della Turchia al popolo palestinese, ha detto: «Il popolo palestinese non è solo e abbandonato.» Ha aggiunto che anche il popolo di Gaza non è solo nel cammino verso il raggiungimento dei propri diritti e della giustizia, e Ankara continuerà per quanto possibile a dire la verità e a difendere gli oppressi.

Il presidente della Turchia, riferendosi anche agli sviluppi a Gaza e in Libano, ha sottolineato che Ankara non arretrerà di fronte alle pressioni e anche se alcuni saranno infastiditi dall'espressione chiara delle posizioni della Turchia, questo paese continuerà a dire la verità.

Erdoğan in un'altra parte del suo discorso ha detto che la regione al centro della quale si trova la Turchia affronta una «tempesta completa di crisi» e il sistema globale è anche in un vicolo cieco in termini di legittimità, rappresentanza e giustizia.