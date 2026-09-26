L'Avana: Le sanzioni sono una minaccia, non Cuba; siamo in piedi per difenderci

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Bruno Rodríguez, ministro degli Affari esteri di Cuba, oggi sabato nell'ottantunesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in un discorso ha dichiarato: Ciò che l'America fa contro Cuba è una punizione collettiva. Alcuni giorni fa il presidente degli Stati Uniti da questo stesso luogo ha annunciato che Cuba è un paese fallito. Se Cuba è uno stato fallito, perché l'America applica contro di noi vaste restrizioni, incluso il divieto di carburante e altre sanzioni? Il comportamento dell'America viola le leggi e anche la Carta di San Francisco.

Il ministro degli Affari esteri di Cuba ha continuato: Le sanzioni dell'America causano la morte di giovani cubani e provocano danni. Ma Cuba con determinazione e volontà è in piedi per difendersi. La pressione è accompagnata da brutali attacchi mediatici contro il popolo cubano. I rappresentanti dell'America hanno detto apertamente che vogliono prendere Cuba e dominarla e dominare la sua economia e questo è deplorevole.

Bruno Rodríguez ha poi aggiunto: L'obiettivo evidente dell'America è quello di instillare a Cuba che deve essere sotto il dominio di questo paese, ma questo è un crimine. L'ONU e i suoi membri sanno che Cuba è pacifica. Svolge anche un ruolo attivo nel sostegno all'ONU. Cuba non è una minaccia. Ciò che è considerato una minaccia sono il blocco e le sanzioni.

Ha poi sottolineato: Siamo sempre stati pronti al dialogo con l'America per poter trovare soluzioni per risolvere le differenze tra noi sulla base del rispetto reciproco e del diritto alla sovranità. Siamo pronti a scambi commerciali con aziende americane e anche con aziende di altri paesi del mondo. Lavoriamo attivamente sui problemi che il nostro paese affronta, e in questo processo di cambiamento andiamo avanti sulla base di modelli sociali ed economici basati sulle esperienze storiche.

Ciò avviene mentre la delegazione americana contemporaneamente all'inizio del discorso di «Bruno Rodríguez», ministro degli Affari esteri di Cuba, ha lasciato l'aula dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.