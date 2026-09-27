Non si può parlare di disarmo e ignorare gli arsenali del regime sionista

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa ABNA, Kazem Gharibabadi, vice ministro degli Esteri per gli affari giuridici e internazionali, ha scritto sul suo account in uno dei social network: Nel Giorno internazionale dell'eliminazione totale delle armi nucleari, una domanda chiara si pone davanti alla comunità internazionale: come si può parlare di disarmo ma ignorare l'arsenale nucleare del regime sionista?!

Ha aggiunto: Il disarmo, la pace e la sicurezza globale non possono essere realizzati con doppi standard e immunità per un regime specifico.