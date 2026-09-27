Lettera dell'Iran all'ONU sulle dichiarazioni ostili del segretario generale della NATO

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Mehr, «Gholamhossein Darzi», ambasciatore dell'Iran presso le Nazioni Unite, sabato ora locale, in una lettera ad António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, e al presidente del Consiglio di Sicurezza, ha precisato: Le dichiarazioni del segretario generale della NATO riguardano l'uso esteso delle basi militari europee a sostegno dell'azione militare degli Stati Uniti e, dal punto di vista della Repubblica Islamica dell'Iran, sono in contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale.
27 settembre 2026 - 11:51
Codice notizia: 1870619
Source: ABNA24
L'ambasciatore e incaricato d'affari della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite, in una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite e al Consiglio di Sicurezza, ha definito le dichiarazioni ostili del segretario generale della NATO in contrasto con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite.
Il tuo commento