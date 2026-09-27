Hezbollah: Nawaf Salam all'ONU non ha detto una sola parola sull'occupazione israeliana

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa ABNA citando An-Nashra, Sayed Ibrahim al-Mousawi, deputato del Parlamento libanese affiliato al blocco «Fedeltà alla resistenza», ha criticato il discorso del primo ministro del suo paese all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ha considerato questo discorso come un'ignoranza dell'occupazione e delle aggressioni del regime sionista contro il Libano e delle perdite e distruzioni che ne sono derivate, e ha detto: Che brutto discorso ha tenuto il primo ministro all'ONU. In questo discorso non è stata detta una sola parola sull'aggressione del regime sionista e sulla sua occupazione delle terre libanesi. Nulla è stato menzionato sui crimini contro i civili, in particolare i bambini, e sul genocidio di famiglie che sono state completamente annientate, e non c'è stato alcun riferimento alla distruzione di strade e terreni, al livellamento dei villaggi, ai bombardamenti di ospedali, scuole e centri tecnici, e alla distruzione degli ulivi.

Al-Mousawi nel suo discorso durante una cerimonia commemorativa ha sottolineato che lo «Stato» secondo il suo concetto e le sue componenti deve possedere caratteristiche fondamentali, in cima alle quali vi è la protezione della nazione e la sua difesa.

Criticando le politiche del governo nei confronti della resistenza, ha detto: Voi siete una «potenza», non uno «Stato»; una potenza arrogante che, con o senza Hezbollah, cospira contro la propria patria.

Al-Mousawi in conclusione sul ruolo della resistenza ha detto: Coloro che hanno assicurato la sopravvivenza dello Stato e la sua preservazione, sono stati questi combattenti ed eroi; gli stessi che grazie a Dio hanno vinto nel 2000 e hanno istituito la festa della resistenza e della libertà, senza rivendicare nulla né chiedere una quota aggiuntiva di potere.