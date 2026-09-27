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Posizione di un senatore americano sulla fine della guerra contro l'Iran

27 settembre 2026 - 11:56
Codice notizia: 1870627
Source: ABNA24
Posizione di un senatore americano sulla fine della guerra contro l'Iran

Il leader dei democratici alla Camera dei Rappresentanti americana ha menzionato gli sforzi dei rappresentanti di questo paese per porre fine alla guerra contro l'Iran.

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Jazeera, Hakim Jeffries, leader dei democratici alla Camera dei Rappresentanti americana, ha sottolineato: I democratici continueranno i loro sforzi per porre fine alla guerra contro l'Iran in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato del prossimo novembre.

Aveva anche detto in precedenza: La guerra imprudente e costosa che è stata avviata da una precedente decisione contro l'Iran è fallita, e il momento di un cambiamento radicale è arrivato.

Jeffries, chiedendo di porre fine al bellicismo del suo paese contro l'Iran, ha detto: Basta; ponete fine a questa guerra di scelta inutile e fallita che i repubblicani hanno scatenato contro l'Iran.

Ha sottolineato: L'operazione "Sconfitta epica" in Iran è stata una catastrofe per il popolo americano, e i dollari dei contribuenti dovrebbero essere spesi per rendere la vita del popolo americano più accessibile e non per continuare un'altra guerra infinita in Medio Oriente.

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