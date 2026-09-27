Posizione di un senatore americano sulla fine della guerra contro l'Iran

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Jazeera, Hakim Jeffries, leader dei democratici alla Camera dei Rappresentanti americana, ha sottolineato: I democratici continueranno i loro sforzi per porre fine alla guerra contro l'Iran in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato del prossimo novembre.

Aveva anche detto in precedenza: La guerra imprudente e costosa che è stata avviata da una precedente decisione contro l'Iran è fallita, e il momento di un cambiamento radicale è arrivato.

Jeffries, chiedendo di porre fine al bellicismo del suo paese contro l'Iran, ha detto: Basta; ponete fine a questa guerra di scelta inutile e fallita che i repubblicani hanno scatenato contro l'Iran.

Ha sottolineato: L'operazione "Sconfitta epica" in Iran è stata una catastrofe per il popolo americano, e i dollari dei contribuenti dovrebbero essere spesi per rendere la vita del popolo americano più accessibile e non per continuare un'altra guerra infinita in Medio Oriente.