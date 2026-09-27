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Russia: Il segretario generale dell'ONU lavora per gli interessi occidentali

27 settembre 2026 - 11:57
Codice notizia: 1870628
Source: ABNA24
Russia: Il segretario generale dell'ONU lavora per gli interessi occidentali

Il ministro degli Esteri russo ha criticato l'operato del segretario generale dell'ONU in linea con gli interessi dei paesi occidentali.

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa ABNA citando TASS, Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, nella sua conferenza stampa a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU ha sottolineato: Vogliamo che questa organizzazione sia veramente un centro di coordinamento degli interessi di tutti i paesi, ma l'attuale squadra all'ONU guidata da António Guterres non può realizzare le richieste principali della Carta di questa organizzazione.

Ha aggiunto: Guterres agisce sulla base di doppi standard a favore dei paesi occidentali. È strano che il diritto all'autodeterminazione per la Groenlandia sia menzionato all'ONU ma non ci sia notizia della penisola russa della Crimea.

Lavrov ha precisato: Ho chiesto a Guterres a questo proposito alcuni giorni fa. Ha detto che su questo si è riflettuto a lungo e che questa questione è diversa.

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