Secondo il reportage dell'agenzia di stampa ABNA citando TASS, Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, nella sua conferenza stampa a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU ha sottolineato: Vogliamo che questa organizzazione sia veramente un centro di coordinamento degli interessi di tutti i paesi, ma l'attuale squadra all'ONU guidata da António Guterres non può realizzare le richieste principali della Carta di questa organizzazione.

Ha aggiunto: Guterres agisce sulla base di doppi standard a favore dei paesi occidentali. È strano che il diritto all'autodeterminazione per la Groenlandia sia menzionato all'ONU ma non ci sia notizia della penisola russa della Crimea.

Lavrov ha precisato: Ho chiesto a Guterres a questo proposito alcuni giorni fa. Ha detto che su questo si è riflettuto a lungo e che questa questione è diversa.