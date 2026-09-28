La preparazione di oltre 30 milioni di iraniani alla guerra sul campo di battaglia per l'elevazione del nome dell'Iran

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Sua Eminenza l'Ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Guida Suprema della Rivoluzione e Comandante in capo delle forze armate, in un messaggio in occasione dell'anniversario dei primi giorni della prima guerra imposta e dei Giorni di Dio della difesa di otto anni e duratura del popolo iraniano, riferendosi agli sforzi degli egemonisti per riportare l'Iran all'era dell'arretratezza e dell'«umiliazione e abiezione», della dipendenza e della cattiva reputazione attraverso l'imposizione della guerra nel primo decennio della rivoluzione, ha sottolineato: Nonostante gli sforzi considerevoli, il sistema islamico si è sollevato come una fenice, più robusto e più forte di prima, con una voce più forte e un volo più alto, e questo tratto è diventato una caratteristica permanente di questo sistema negli eventi successivi creati dal nemico, e ora quella fenice, sotto la pressione del nemico, in particolare le due ultime guerre imposte, è diventata così grande che l'ombra del suo volo è caduta anche sulle terre dei nemici.

La Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, commemorando anche il secondo anniversario del martirio dell'emiro, eroe degli Arabi e grande simbolo del fronte della resistenza, Sua Eminenza Sayyed Hassan Nasrallah, e lodando la resistenza e l'operato ashuriano di Sua Eminenza Sheikh Naim Qassem, segretario generale, e dei combattenti di Hezbollah in Libano, ha osservato: Questi giorni del Libano sono giorni eminenti e gloriosi per tutti i mujaheddin della resistenza, e giorni di umiliazione e infine di vergogna per coloro che di fronte al nemico sionista rivolgono gli occhi della speranza alle false promesse degli egemonisti e dei propri malvagi.