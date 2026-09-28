Ghalibaf: Le relazioni tra Iran e Cina sono un esempio di interazione tra due grandi civiltà asiatiche

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico e rappresentante speciale della Repubblica islamica dell'Iran per gli affari cinesi, in una nota ha scritto: «Le relazioni tra Iran e Cina, come due paesi con una storia civilizzatrice di migliaia di anni, sono sempre state fondate sul rispetto reciproco, l'interazione costruttiva e la profonda comprensione tra i popoli. I legami storici tra due grandi civiltà asiatiche, formatisi sul percorso storico della Via della Seta, non sono stati solo un ambito di scambi economici e commerciali, ma anche una base per lo scambio di pensieri, conoscenze, cultura ed esperienze civilizzatrici. Oggi questa eredità comune è considerata un capitale prezioso per l'approfondimento delle relazioni tra la Repubblica islamica dell'Iran e la Repubblica popolare cinese nella nuova era.

La Repubblica islamica dell'Iran apprezza i grandi risultati della Repubblica popolare cinese nei settori dello sviluppo economico, scientifico, tecnologico e sociale. L'esperienza di successo della Cina sul percorso dello sviluppo nazionale, della pianificazione a lungo termine e dell'elevazione dello status di questo paese sulla scena mondiale dimostra l'importanza del ruolo delle istituzioni legislative nella creazione di un ambiente giuridico e istituzionale adeguato per il progresso e lo sviluppo sostenibile. Nelle attuali condizioni del sistema internazionale, in cui il mondo affronta sfide complesse e cambiamenti rapidi, la cooperazione tra grandi civiltà e il Sud globale ha acquisito particolare importanza. La Repubblica islamica dell'Iran e la Repubblica popolare cinese possono utilizzare il potenziale delle loro istituzioni legislative per sostenere il multilateralismo, la giustizia nelle relazioni internazionali, il rispetto della diversità culturale e il rafforzamento della cooperazione tra i paesi indipendenti.»